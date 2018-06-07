Презентационно-сервисный центр Вологодской области не смог доказать в суде подлинность своих документов

В Вологде фирма "Шалаевский и партнеры" выиграла апелляционный суд у "Презентационно-сервисного центра Вологодской области". А следователи теперь займутся проверкой в отношении самого центра, а именно факта подделки предоставленных в суд документов.

Напомним, фирма выиграла суд у Презентационно-сервисного центра по поводу одностороннего отказа казенного учреждения от исполнения контракта. Согласно условиям контракта, компания «Шалаевский и партнеры» должна была в октябре 2017 года за 2,5 млн рублей организовать презентацию Вологодской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2017» и оформить стенд. Однако Презентационно-сервисный центр вдруг стал препятствовать в исполнении госзаказа.

Начальная цена закупки была не 2,5, а 4 млн бюджетных рублей. В фирме «Шалаевский и партнеры» считают, что отказ от контракта был мотивирован тем, что победителем аукциона должна была стать другая фирма – аффилированная с ПСЦ.

Мероприятие было проведено, но деньги за него так и не заплатили. Фирме "Шалаевский и партнеры" пришлось в суде доказывать, что контракт был исполнен, а мероприятие проведено. Они выиграли суд, однако презентационно-сервисный центр подал апелляцию.



В качестве доказательства срыва мероприятия сотрудники ПСЦ предоставили судье Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда листы, которые они назвали копиями докладных записок, и видеозаписи. Бумаги датированы началом октября 2017 года и во всех говорится, что мероприятия по оформлению стенда якобы были сорваны. При этом все они выполнены в одном стиле и не имеют регистрационного номера, который должен быть у официального документа. Более того, ни один документ не содержит ни исходящего номера и даты, ни входящего номера, несмотря на то, что документы направлены в казенное учреждение Вологодской области должностными лицами государственных/бюджетных учреждений, в которых ведение документооборота обязательно.



Представители фирмы «Шалаевский и партнеры» усомнились в их подлинности, суд запросил оригиналы документов. Отметим, что эти докладные записки не были представлены ни в одно из трех заседаний в суде первой инстанции, не были приложены к апелляционной жалобе, не были представлены в первом заседании в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде. Они появились внезапно на заседании в мае 2018 года.

А на последнем заседании суда выяснилось, что три оригинала записок якобы потерялись, а видео были созданы 24 января и 18 мая 2018 года, при том, что мероприятие проводилось в октябре 2017 года.

Прямо в зале суда представители фирмы «Шалаевский и партнеры» продемонстрировали на компьютере судьи, как можно посмотреть дату создания видеофайлов в исходящих данных. Суд попросил сотрудников ПСЦ ответить объяснить, как так получилось. Однако начальник юридического отдела ПСЦ Светлана Вирячева не смогла пояснить, почему видео, которые, по словам сотрудников ПСЦ, были сняты в октябре 2017 года, датируются январем и маем 2018 года.

"На диск записывал сотрудник наш, нашего учреждения... Не могу пояснить, но... фактически видеосъемка проводилась 7 октября и... 5-го …", - сказала Светлана Вирячева суду. "Нет, вопрос ставится по 4 октября", - поправила ее судья. "Может быть, это стоит дата.... Может он скопировал.. Может быть поэтому. Надо посмотреть все-таки оригинальные записи... У него на компьютере они сохранены все. Надо все равно посмотреть оригинал", - завила Светлана Вирячева. "А вы нам что представляли? Вы откуда это снимали"? - спросила судья. Но Светлана Вирячева так и не смогла ответить четко на поставленный вопрос.

В итоге суд оставил решение первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу Презентационно-сервисного центра без удовлетворения.

"Сегодняшней победой по делу представители "Шалаевский и партнёры" показали, что можно и нужно бороться всеми законными способами с теми, кто безнаказанно "выпиливает" деньги из бюджета. Давайте не бояться бороться с коррупцией! Горжусь своим бесстрашным женским батальоном, победившим в первой и второй инстанции. Уважаю судей Арбитражного суда Вологодской области и 14 арбитражного апелляционного суда, экспертов ФАС Вологодской области, а также независимых журналистов", - написал у себя на странице в социальной сети Николай Шалаевский.

Были ли доказательства, предоставленные Презентационно-сервисным центром в суд, фальсифицированы теперь будут устанавливать следователи.