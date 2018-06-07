Ярославль купит в Вологде два новых троллейбуса

07.06.2018 [Общество]

Два новых троллейбуса из Вологды в ближайшее время начнут ездить по улицам Ярославля. Как накануне сообщил местный портал 76.ru, технику закупил «Яргорэлеткротранс», транспорт уже собирают на вологодском заводе.

— Буквально через пару дней к нам приедут два новых троллейбуса, — рассказал директор предприятия Ильхам Худиев.

Тем временем в самой Вологде остался только один троллейбусный маршрут - № 4, и теперь на нем ездят только старые троллейбусы, при том, что еще не так давно на машруте был более новый транспорт. Сейчас двери у троллейбусов отваливаются на ходу во время движения.

Напомним, что троллейбусы в Вологде производят ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО» и ОАО  «Стройтранс», которое арендует производственные площади у «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО».

Тэги: троллейбусы
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