В Вологде на мосту 800-летия мотоциклист попал под колеса ВАЗа
07.06.2018 [Происшествия]
На мосту 800-летния в Вологде мотоциклист вылетел на полосу встречного движения и попал под колеса автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы. ДТП произошло сегодня около 9 часов утра, пострадавший мужчина доставлен в больницу с серьезными травмами.
На видео, которое разместили в соцсети, видно, как мужчины поднимают машину, чтобы достать мотоциклиста из-под авто.
Newsvo пока не располагает официальным комментарием УМВД по данному поводу.
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