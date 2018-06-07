В Вологде на мосту 800-летия мотоциклист попал под колеса ВАЗа

07.06.2018 [Происшествия]

На мосту 800-летния в Вологде мотоциклист вылетел на полосу встречного движения и попал под колеса автомобиля, сообщают в соцсетях очевидцы. ДТП произошло сегодня около 9 часов утра, пострадавший мужчина доставлен в больницу с серьезными травмами.

На видео, которое разместили в соцсети, видно, как мужчины поднимают машину, чтобы достать мотоциклиста из-под авто.

Newsvo пока не располагает официальным комментарием УМВД по данному поводу.

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Тэги: ДТП
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