Житель Кадникова во время ссоры ударил соседку топором по шее

57-летний житель Кадникова подозревается в покушении на убийство своей соседки – он ударил ее топором по шее.

Инцидент произошел накануне около 14 часов в квартире подозреваемого. Поссорившись с 35-летней соседкой, мужчина повел себя агрессивно, схватил топор и нанес удар женщине в область шеи слева.

- Пострадавшая была госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы с диагнозом - рублена рана основания шеи. Ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Мужчину сразу же задержали, сейчас решается вопрос об его аресте на период следствия. Известно, что подозреваемый не работает и ранее уже был судим за убийство.

Все обстоятельства происшествия и мотив преступления устанавливаются, ведется следствие.