Череповчана осудили на три года колонии за секс с 15-летней девочкой, которая забеременела
В Череповце 19-летнего юношу признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
Как выяснили следователи, подсудимый, находясь у своей 15-летней знакомой в гостях, несколько раз вступал с ней в интимную связь. Все происходило по обоюдному согласию, без применения физического и психического насилия, «что привело к беременности несовершеннолетней», сообщает региональное управление следственного комитета.
- В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что в 2016 году юноша был осужден за кражу к условной мере наказания. При совершении нового преступления в период условного наказания оно должно автоматически быть отменено. Поэтому суд отменил условное осуждение по тому приговору, назначил наказание за новое преступление и по совокупности преступлений приговорил юношу к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, - пояснила Newsvo старший помощник руководителя СУ СК РФ по Вологодской области Наталья Летенкова.