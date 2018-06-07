Череповчана осудили на три года колонии за секс с 15-летней девочкой, которая забеременела

В Череповце 19-летнего юношу признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Как выяснили следователи, подсудимый, находясь у своей 15-летней знакомой в гостях, несколько раз вступал с ней в интимную связь. Все происходило по обоюдному согласию, без применения физического и психического насилия, «что привело к беременности несовершеннолетней», сообщает региональное управление следственного комитета.