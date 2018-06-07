Благоустройством двух из пяти общественных пространств в Вологде займется ООО «Магистраль»

В Вологде выбрали подрядчиков на благоустройство пяти общественных пространств в разных районах города. Договоры с ними будут подписаны на следующей неделе. Победителем двух из пяти аукционов стала "Магистраль".

Согласно сайту госзакупок, благоустройством Фрязиновского парка займется ООО «СК «Новый дом» - единственный участник аукциона. Фирма должна будет благоустроить зеленую зону площадью 24 тысяч кв. м. В основе проекта - система спортивных и прогулочных пешеходных зон. На обновление территории между домами № 26 и № 32 по ул. Фрязиновской будет направлено около 23 млн рублей. Эта фирма также принимала участие еще в двух аукционах на ремонт общественных пространств, но проиграла, предложив большую цену. Отметим, что «СК «Новый дом» (директор Михаил Берсенев) являлся поставщиком в 11 государственных контрактах на сумму более 433 млн рублей.

Аукцион на ремонт тротуара по улице Пионерской в Лосте выиграло ООО «Дорсервис» (контракт на 3,8 млн рублей). За 2,5 года своего существования эта фирма стала поставщиком в 29 госконтрактов на сумму почти 357 млн рублей (из них 154 млн рублей - контракты с администрацией Вологды). Директор и один из учредителей фирмы - Дмитрий Федотов. Он же является директором ООО «Дорсервис-4», которое за 10 лет стало поставщиком в 77 государственных контрактах на сумму почти миллиард рублей, из них более 805 млн рублей - контракты с администрацией Вологды.

Сквер по улице Чернышевского, 73 благоустроит ООО «Интелстрой» за 5,032 млн рублей (директор фирмы - Андрей Окуловский). «Магистраль» проиграла аукцион этой фирме, предложив цену на 25,5 тысяч рублей больше.

Благоустройством общественного пространства по улице Емельянова в Молочном будет заниматься ООО «Магистраль». Фирма предложила городу выполнить эти работы за 4,53 млн рублей. А вторым участником аукциона было упомянутое выше ООО «СК «Новый дом».

Ремонтом пешеходной зоны по улице Мишкольцкой также займется ООО «Магистраль». Судя по документам на сайте госзакупок, на аукцион, кроме фирмы Павла Волкова, также заявлялась еще одна организация, но ее не допустили к участию из-за несоответствия заявки параметрам аукциона. В документации заявка этой компании фигурирует под порядковым номером 1, ее название нигде не указано. Нет на сайте госзакупок и данных, какую цену предложила «Магистраль» за ремонт общественного пространства. Видимо, договор будет заключен по начальной цене - 4,89 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, до и после заключения договора власти проведут встречи с каждым подрядчиком, обсудят детали ремонта. Планируется, что территорию на Чернышевского, 73, начнут обновлять с 15 июня, на остальные четыре общественных пространства техника зайдет с 13 июня.

Работы пройдут в рамках федерального проекта «Городская среда», на реализацию которого в этом году выделено около 250 млн рублей из федерального, областного и городского бюджетов.