На строительство нового здания суда в Череповце выделят более 300 млн рублей

Управление судебного департамента в Вологодской области объявило аукцион на строительство нового здания суда в Череповце. Начальная (максимальная) цена контакта – 304,7 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. А строительный контроль работ обойдется почти в 6 млн рублей.

За эти деньги планируется возвести пятиэтажное здание (плюс цокольный этаж) общей площадью более 5,7 тысяч квадратных метров. В нем будут залы для заседаний по гражданским и уголовным делам, кабинеты судей, их помощников и секретарей, камеры подсудимых, совещательные комнаты, технические помещения и санузлы, кабинеты свидетелей и кабинет для хранения юридической литературы, два лифта, архивы дел.

Предполагается, что в здании будут работать около 150 человек, включая 30 судей. Кроме того, проект строительства предусматривает конвоирский дворик площадью 138 кв. метров.

В документации к госзакупке говорится, что новое здание будет возводиться на улице Годовикова в Череповце. Заявки принимаются до 21 июня, сам аукцион назначен на 25 июня, все работы должны быть завершены до 15 декабря 2019 года, но «подрядчик вправе выполнить работы досрочно».

Отметим, что управление судебного департамента также разместило на сайте госзакупок еще один связанный со строительством нового здания аукцион. На строительный контроль на объекте планируют потратить 5,8 млн рублей.

Напомним, разработка проекта здания обошлась примерно в 11 млн рублей.