В Вологде из-за ремонта сетей на сутки отключат воду в Завокзальном микрорайоне и на улице Конева

В Вологде на сутки будет отключено водоснабжение в Завокзальном микрорайоне и на улице Конева в связи с ремонтом на сетях, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудникам «Вологдагорводоканала» предстоит ликвидировать повреждения на водопроводе диаметром 600 мм на ул. Маршала Конева, д.2а и Паровозном переулке, д.36. В связи с этим с 9 утра 8 июня до 9 утра 9 июня будет приостановлено водоснабжение домов по ряду улиц. Власти обещают организовать подвоз воды автоцистернами.

Отключение воды произведут по следующим адресам:

1. ул. Можайского, д. № 18, 20, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 30, 30А, 32, 32А, 34, 34А, 36, 38, 38А, 38Б, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 58А (детсад), 60, 60А, 19, 23, 23А, 25, 27, 27А, 29, 29А, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 47, 47А, 51, 55.

2. Линейный переулок, д. № 3, 4А, 8.

3. ул. Осановский проезд, д. 6, 6А, 8, 10, 7, 9, 9А, 9Б (детсад), 13, 15, 17, 12, 14А, 25, 27А, 27Б.

4. ул. Болонина — полностью, д. № 32 (школа), д. № 25 (школа).

5. Паровозный переулок — полностью.

6. Локомотивный переулок — полностью.

7. ул. Мишкольцская — полностью, д. № 5А (детсад).

8. ул. Ловенецкого — полностью.

9. Новый переулок — полностью.

10. Крайний переулок — полностью.

11. ул. Индустриальная — полностью.

12. Технический переулок, д. № 2, 4, 6, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 20, 24.

13. Индустриальный переулок, д. № 1, 2, 4.

14. ул. Южная, д. № 1, 3,5, 2.

15. ул. Зеленая, д. № 30.

16. ул. Маршала Конева, д. № 2, 2А, 2В, 4, 4А, 4Б, 4В, 6, 8, 8А, 8Б, 10, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 16, 16А, 16Б.

17. ул. Молодежная – полностью, кроме д.№ 20.

18. ул. С. Преминина, д. № 4, 6, 8А, 10, 10А.

На время работ будут организованы пункты подвоза воды. 8 июня они разместятся по адресам:

1. ул. С. Преминина, 6 – с 18.00 до 21.00

2. ул. Локомотивный пер, 14 – с 14.00 до 17.00

3. ул. Можайского, 28 – с 14.00 до 16.30

4. ул. Ловенецкого, 6 – с 17.00 до 18.30

5. ул. Мишкольцская, 11А – с 19.00 до 21.00

6. ул. Можайского, 46 – с 14.00 до 16.30

7. ул. Маршала Конева,12А – с 19.00 до 21.00

8. ул. Маршала Конева, 4 – с 17.00 до 18.45.