Музыканты вологодского оркестра «Перезвоны» покажут спектакль «Как князь ремеслу обучился»

Вологодский оркестр народных инструментов «Перезвоны» готовит спектакль «Как князь ремеслу обучился» для фестиваля «Город ремесел».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, это история о богатом князе, который с детства не умел ничего делать. Однако, встретив любовь, он обучился ремеслу.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Сергей Закутин, музыкальной составляющей занимается художественный руководитель оркестра народных инструментов «Перезвоны» Александр Султаншин.

- Этим спектаклем мы рассказываем зрителю о том, что обучиться какому-либо ремеслу можно, лишь пройдя большой и трудный путь. Мастером нельзя стать при помощи волшебства, а только своим трудом. В составе оркестра играют только профессиональные музыканты: балалаечники, баянисты, гусляры, флейтисты, кларнетисты. В спектакле задействованы и необычные музыкальные инструменты: стиральные доски, подковы, дрова, чугунки и даже острие косы. Кроме того, в очередной раз музыканты выступают и в качестве актеров, – рассказал художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» Александр Султаншин.

Спектакль «Как князь ремеслу обучался» вологжане увидят 29 июня на сцене в Кремлевском саду. Начало постановки в 14.00. Также оркестр «Перезвоны» готовит выступление с самыми известными мировыми рок-хитами, которым вместе с Российским Дедом Морозом откроет номинацию, посвященную мужским ремеслам, в том числе кузнечному делу.

Напомним, в программе международного фестиваля «Город ремесел», который состоится с 29 июня по 1 июля – ярмарка, шоу, мастер-классы, лекции, выставки, показ мод. В фестивале примут участие более 600 мастеров из 34 регионов России и 5 зарубежных стран.