Полицейская овчарка Бруно помогла найти пропавшего череповецкого пенсионера

Пропавшего в Череповце 78-летнего пенсионера нашли в деревне Талицы Кирилловского района: Никого не предупредив, пожилой мужчина отправился на могилу погибшего деда.

С заявлением о пропаже отца в полицию обратился житель Череповца. Мужчина рассказал, что днем 4 июня пенсионер отвел внука на занятия в спортивную школу и должен был вернуться на улицу Сталеваров, но к концу дня домой он так и не пришел. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску пропавшего без вести пожилого человека.

- Ориентировка была размещена в средствах массовой информации города металлургов и в социальных сетях. Также к поиску пожилого мужчины присоединились волонтеры поисково-спасательного отряда г. Череповца «Ты не один», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Спустя несколько часов поисков стало известно, что схожего по приметам мужчину видели в поселке Сизьма Шекснинского района. Родственникам пропавшего сообщили, что мужчина пошел в сторону леса. На поиски пенсионера отправили кинолога со служебной собакой. Бельгийская овчарка Бруно взяла след.

Полицейские и волонтеры ночью прошли через лес около 10 километров и вышли к деревне Камешница Шекснинского района. В одном из домов горел свет. Поисковики выяснили, что хозяин дома видел пропавшего. Мужчина рассказал, что около 23:30 пенсионер попросил довезти его до деревни Талицы Кирилловского района для того, чтобы навестить могилу погибшего деда. Поисковая группа сразу же направилась в указанный населенный пункт.

- Спустя еще несколько часов поисков пенсионера обнаружили около одного из домов д. Талицы. Мужчина находился в изможденном состоянии. Дедушку переодели в сухую одежду, помогли согреться и отвезли домой, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сейчас жизни пенсионера ничего не угрожает. Сотрудники полиции благодарят неравнодушных граждан и волонтеров за активную помощь в поисках.