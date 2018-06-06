В Череповце трех организаторов игорного бизнеса осудили условно

06.06.2018 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор троим организаторам игорного бизнеса: их игровые автоматы работали под видом торговли на бирже и благотворительности. К реальным срокам лишения свободы никто не приговорен.

Как сообщалось ранее, в 2015 году 39-летний Алексей Алдошин решил незаконно организовать в Череповце проведение азартных игр. Чтобы создать видимость законности своей деятельности, мужчина учредил и зарегистрировал ООО, через которое арендовал несколько нежилых помещений в разных частях города.  В них было установлено не менее 136 единиц оборудования, подключенного к интернету и используемого для проведения азартных игр под видом биржевой торговли или оказания благотворительной помощи.

- Для придания видимости законности своей деятельности, на случай возможных проверок, череповчане оформляли документы о том, что юридическое лицо, которое они создали, действует в интересах благотворительного фонда. При этом граждане через них оказывают пожертвования в благотворительный фонд. В действительности же клиентам, которые пользовались игровым оборудованием, эти документы на подпись не предоставлялись, - рассказал Newsvo старший помощник руководителя следственного управления СКР по Вологодской области Григорий Шубейкин.

Согласно данным rusprofile.ru, Алексей Алдошин является учредителем нескольких фирм: ООО «Ренуар 2», ООО «Варяг», ООО «Экспресс-оплата», ООО «Ломбард Клондайк». Первые две уже ликвидированы, две последних официально еще работают.

Прибыль Алдошин делил со своими соучастниками: Ириной Цветковой, которая работала на должности управляющей игорным заведением, и Владимиром Яндоуровым, который чинил компьютерную технику.  

- В судебном заседании никто из них вину не признал, и лишь Алдошин, частично признавая противоправность своей деятельности, пояснил, что нарушал закон, используя нелицензионную программу для проведения биржевой торговли, и действительно организовывал проведение азартных игр в течение нескольких месяцев, однако никакой преступной группы для этого не создавал, - сообщает сайт Вологодского областного суда.

В итоге суд признал фигурантов дела виновными по пункту «а» ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконное проведение организованной группой азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны).

Алдошин приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, Цветкова – к 2,5 годам условного срока, Яндоурова – к 2 годам лишения свободы условно. Кроме того, каждому из них придется выплатить штраф в доход государства в размере 800 000 рублей, 300 000 рублей и 200 000 рублей соответственно.

Фактически, виновные могут оплатить штрафы из заработанного на незаконном бизнесе и останутся на свободе.

Тэги: игровые автоматы, приговор
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прощание с актером Тимуром Миргалимовым пройдет 6 июня в ТЮЗе
Актер ТЮЗа Тимур Миргалимов найден погибшим в своей комнате в Вологде
В Устюжне депутат "Единой России" задержан за распространение порнографии
Областное правительство не выделит деньги на реконструкцию Красного моста в Вологде
В Нюксенице мастера приговорили к условному сроку за гибель сварщика на рабочем месте
В Череповце владелец «Киномира» обвиняет чиновников в уничтожении его бизнеса
В Вологде с 1 июня отменили скидку на проезд по зеленым карточкам в автобусах частников
В Вологде на реставрации гостиницы «Пассаж» и на стройке на месте "Лукоморья" работали нелегальные мигранты
На ремонт Красного моста в Вологде выделили в три раза меньше денег, чем планировалось
Срок гарантии на дом в Прилуках, с которого ветром сорвало обшивку, уже вышел
06.06.2018 [Происшествия]

В Череповце трех организаторов игорного бизнеса осудили условно

475
0
06.06.2018 [Общество]

Испорченный отпуск: вологжане рассказали, как оплатили отдых в Абхазии на лже-сайтах

1547
0
05.06.2018 [Общество]

На ремонт Красного моста в Вологде выделили в три раза меньше денег, чем планировалось

2870
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На строительство нового здания суда в Череповце выделят более 300 млн рублей
В Вологде из-за ремонта сетей на сутки отключат воду в Завокзальном микрорайоне и на улице Конева
Музыканты вологодского оркестра «Перезвоны» покажут спектакль «Как князь ремеслу обучился»
Полицейская овчарка Бруно помогла найти пропавшего череповецкого пенсионера
Фирма «Шалаевский и партнеры» подозревает «Презентационно-сервисный центр Вологодской области» в подделке документов
В Череповце трех организаторов игорного бизнеса осудили условно
В селе имени Бабушкина школьники нашли на улице сумку с документами и отнесли ее в полицию
 
06.06.2018 [Общество]

Испорченный отпуск: вологжане рассказали, как оплатили отдых в Абхазии на лже-сайтах

1547
0
06.06.2018 [БлогоVO]

Письмо европейцам

167
0
06.06.2018 [Обзор Прессы]

«Чересчур романтик»

597
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика