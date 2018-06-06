В селе имени Бабушкина школьники нашли на улице сумку с документами и отнесли ее в полицию

06.06.2018 [Происшествия]
В селе имени Бабушкина школьники нашли на улице сумку с документами и отнесли ее в полицию

В селе имени Бабушкина полицейские вручили благодарности детям, которые нашли на улице чужую сумку с ценными вещами и принесли ее в дежурную часть.

- В дежурную часть ОМВД России по Бабушкинскому району обратились трое малолетних детей. Школьники рассказали полицейским, что нашли на Верхней Надречной улице женскую сумку, в которой находились документы, банковская карта и мобильный телефон. Оперативный дежурный отдела полиции принял находку и установил по находившимся в ней документам, где находится хозяйка потерянного имущества, после чего оперативники вернули женщине пропажу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Детей поблагодарили за содействие полиции, а майор внутренней службы Иван Андреев вручил Максиму Ивину, Вадиму Полуяхтову и Яне Полуяхтовой благодарности от УМВД и сладкие подарки.

Тэги: дети, помощь
Фото областного УМВД
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