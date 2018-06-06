В России разрешили проходить альтернативную службу нянями и почвоведами

В России со 126 до 114 уменьшилось количество профессий, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. Соответствующий приказ выпустило Министерство труда.

- В утвержденном перечне содержатся новые профессии: курьера, няни, администратора, тренера, ветеринарного санитара, радиотехника и даже почвоведа. Среди профессий, исключенных из перечня: парикмахер, ветеринарный врач, дорожный рабочий, плотник, штукатур, - сообщает военная прокуратура Вологодского гарнизона.

Отметим, что в списке профессий для альтернативной службы также есть оленевод, концертмейстер, артист-вокалист, лифтер и медицинский дезинфектор.

Проходить альтернативную службу могут те, кому религиозные и иные убеждения не позволяют держать в руках и оружие и проходить службу военную. Это право закреплено частью 3 статьи 59 Конституции Российской Федерации, порядок его реализации определен Федеральным законом от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданкой службе».

Заявление о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу подается в военный комиссариат. При этом прохождение альтернативной службы возможно исключительно на государственных предприятиях.

В ходе весенней призывной кампании 2018 года вступил в силу приказ Минтруда России от 14.02.2018 № 95н «Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы».

Альтернативную службу проходят в течение 21 месяца, включая два отпуска.