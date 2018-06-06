В Вологде 27-летнего мужчину будут судить за распространение детского порно

06.06.2018 [Происшествия]

В Вологде 27-летний мужчина предстанет перед судом за распространение порно с несовершеннолетними в интернете. Чтобы разместить ссылку на архив с непристойным видео на одном из форумов, молодой человек взломал соседский wi-fi.

Как ранее сообщала пресс-служба областного УМВД, национальное центральное бюро Интерпола сообщило полицейским, что на одном из европейских серверов появились материалы с детской порнографией, размещение которых осуществлялось с территории Вологодской области. Позже было установлено, что компьютер, с которого, возможно, было загружено видео, находится в одной из квартир Вологды.

- Однако в ходе дальнейшей работы выяснилось, что лица, проживающие в данной квартире, не причастны к размещению данных видео файлов. Оперативники проанализировали протоколы доступа к сети Интернет и определили, что путем взлома пароля к беспроводной сети «WiFi» преступление было совершено из соседней квартиры, арендованной 27-летним жителем Череповца. Под тяжестью улик он признал  факт размещения порнографических материалов, - отмечалось в сообщении.

Дело о незаконном обороте порнографических материалов было передано в региональное управление следственного комитета. Следователи выяснили, что у молодого человека был умысел на распространение имевшихся у него в хранилище электронной информации почтового ящика электронных файлов. Это были  порнографические изображения лиц, в том числе не достигших 14-летнего возраста.

- В ходе следствия были осмотрены три квартиры, изъят сотовый телефон подозреваемого, допрошены свидетели, исследованы вещественные доказательства, а также проведен следственный эксперимент, в соответствии с которым установлено, что вологжанин мог с помощью своего мобильного телефона просмотреть содержимое архивной папки, расположенной на интернет – сайте. Назначены и проведены судебные компьютерные, сексологическая экспертизы, психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа,  с участием специалиста-сексолога проведен осмотр видеофайлов, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело о незаконном обороте порнографических материалов направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: порнография
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