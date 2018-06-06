В Череповце будут производить белорусский «Союзный» трактор

06.06.2018 [Экономика]

В Череповце создадут международный машиностроительный кластер и будут производить белорусские трактора.

Основой будущего кластера станет Череповецкий литейно-механический завод. Площадка ЧЛМЗ обеспечена энергоресурсами, автомобильными и железной дорогами. На предприятии имеется собственное литейное производство и современная лаборатория, накоплен богатый опыт производства уникального оборудования для крупных предприятий, сообщает пресс-служба главы региона. Кроме того, в регионе работает система подготовки кадров для машиностроительной отрасли.

«Сегодня с руководством Вологодской области мы проговорили доработки в дорожную карту и готовы к вынесению всех решений в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Если они будут одобрены, мы ожидаем увеличение объемов производства в два раза - до 3,5 тысяч единиц в год. Это хороший показатель, который позволит повысить рентабельность производства и создать в Вологодской области дополнительные рабочие места», - рассказал генеральный директор «МТЗ» Федор Домотенко.

Как рассказал губернатор Вологодской области,  в ходе переговоров были приняты ключевые решения по локализации производства на промышленной площадке ЧЛМЗ узлов и агрегатов тракторной техники, в числе которых кабины, передние мосты и полурамы.

 «Мы вышли на финишную прямую согласования проекта «Союзного трактора». Локализация производства на базе ЧЛМЗ позволит нам в полном объеме получить меры государственной и региональной поддержки сельскохозяйственного машиностроения, участвовать в программах федерального лизинга и субсидирования производителей сельхозтехники. Это важнейшее конкурентное преимущество, за которым стоит не только увеличение объемов производства, но и развитие дилерских и сервисных центров на территории субъектов Российской Федерации», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Напомним, в 2010 году на череповецкой промышленной площадке совместно с МТЗ было запущено производство тракторов и специализированной техники. За эти годы на ЧЛМЗ собрано 10 тысяч белорусских тракторов, а объемы производства выросли в восемь раз: с 240 до 1865 тракторов в год. На сегодня линейка продукции насчитывает 43 наименования спецтехники и постоянно расширяется. Благодаря этому Вологодская область является российским лидером по производству тракторной техники, сообщает пресс-служба губернатора.

Тэги: тракторы
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