Два магазина, павильон, сауна и пиццерия незаконно торговали 1 июня алкоголем в Вологде

Шесть торговых точек, незаконно продающих алкоголь, выявили полицейские в Вологде 1 июня. Нарушения были выявлены во время рейда.

Напомним, реализация спиртного в День защиты детей на территории области запрещена. Однако в магазинах на улицах Некрасова и Щетинина Вологды, в торговом павильоне на улице Герцена, в сауне на Карла Маркса, пиццерии на улице Петрозаводской и службе доставки на улице Путейской алкоголь продавали. Адреса торговых точек, где нарушали закон, в городском УМВД называть не хотят.

Всего было изъято 168 единиц алкогольной продукции, включая бутылки со спиртосодержащим медицинским антисептическим раствором. Как Newsvo пояснили в пресс-службе городского УМВД, торговали раствором из-под полы, не выставляя на прилавок.

В отношении нарушителей полицейские составили административные протоколы по ст.14.2 КоАП РФ (Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена) и по ч.1 ст. 14.17.1 (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Санкции данных статей предусматривают наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей с изъятием алкогольной продукции.