Понтонный мост вместо закрытого пешеходного в Вологде устанавливать не будут

05.06.2018 [Общество]

Понтонный мост вместо частично обрушившегося пешеходного Красного моста устанавливать не будут. В городской администрации говорят, что причина якобы заключается в слишком долгой процедуре согласования его возведения.

- Администрацией Вологды прорабатывался вопрос  об установке понтонной переправы с военной частью, которая расположена в Ярославле. Военная часть предварительно озвучила, что понтонная переправа есть и возможна ее поставка, но окончательное решение принимается на уровне министерства обороны. Пока до настоящего времени согласования от министерства обороны не поступило. При этом необходимо учитывать, что разворачивание понтонной переправы займет дополнительное время – с точки зрения ее доставки на территорию города, обустройства и установки ее, но больше всего времени понадобится на заключение договора водопользования и согласования по судоходству, потому что река в этом месте считается судоходной, - пояснил начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

На все согласования и подготовительную работу, по словам Антона Мусихина, даже после получения согласия минобороны уйдет месяц-полтора.

- Кампания по ремонту аварийных участков входных групп также занимает месяц-полтора, что равно процессу развертывания переправы, поэтому в настоящее время принято решение, что, с учетом долгих сроков всех согласований и развертывания переправы, она развертываться не будет. Все усилия будут направлены на скорейшее заключение контракта на ремонт пешеходного моста и работу с подрядчиком, оказание ему содействия, чтобы работы были завершены в рекордно короткие сроки, возможно, даже раньше, чем установлено по контракту, - говорит Антон Мусихин.

Напомним, сегодня стало известно, что вместо 50 млн рублей на ремонт Красного моста потратят всего 17,6 млн. По словам Антона Мусихина, этой суммы будет достаточно, чтобы привести конструкцию в работоспособное состояние.

- Работы будут заключаться в ремонте аварийных участков. Это пешеходный подъем – входные группы. Согласно конкурсной документации, работы должны быть выполнены до 1 сентября, когда все дети пойдут в школу и все вернутся из отпусков, чтобы мост уже был в работоспособном состоянии, - говорит Антон Мусихин.

Тэги: Красный мост, мосты
Сюжет: ремонт Красного моста
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