Ярославская фирма «Био групп» взыскала с сокольского «Устьелеса» 37,6 млн рублей задолженности

05.06.2018 [Экономика]

Арбитражный суд Вологодской области постановил взыскать с сокольского ООО «Устьелес» 37,6 млн рублей просроченной задолженности по договору займа в пользу ООО «Био групп» из Ярославля. 

- Как следует из материалов дела, истец платежными поручениями со своих расчетных счетов, открытых в публичном акционерном обществе «Сбербанк России» и закрытом акционерном обществе Банк «Вологжанин», перечислил ответчику денежные средства. В претензии от 06.12.2017 ООО «Био групп» напомнило ООО «Устьелес» на наличие задолженности, в том числе по указанным договорам займа, просило возвратить сумму займа, - сообщает пресс-служба суда.

Тем не менее, требования «Био групп», изложенные в претензии, «Устьелесом» так и не были выполнены. В итоге ярославская фирма  обратилась в арбитражный суд с иском. Представитель ООО «Устьелес» в судебном заседании наличие задолженности в заявленной сумме признал, однако против удовлетворения иска возражал.

Арбитражный суд встал на сторону истца. Это решение может быть обжаловано в течение месяца – до 1 июля.

Напомним, гендиректором ООО «Устьелес» с ноября 2017 года является бывший сотрудник уголовного розыска сокольской полиции Денис Лиукконен. Учредители ООО – Любовь Ганина (51%) и депутат заксобрания Владимир Сверчков (49%). Директор ООО «Био групп» - Евгений Климов, учредитель – Алексей Паничев. Паничеву также принадлежат два предприятия в Вологде, работающие в сфере торговли лесоматериалами, - ООО "Фанерные технологии" и ООО "Гелиос 35". Ранее он руководил ООО "Автоколонна 1899" в Соколе (организация предоставляла услуги в области лесоводства и лесозаготовок и была ликвидирована в 2015 году в форме присоединения).

Отметим, что до этого ООО «Био групп» через суд взыскала 56 252 390 рублей основного долга и процентов по договорам займа с другого предприятия, руководителем которого является Владимир Сверчков, - ООО «Биоэнергетика».

Тэги: УстьеЛес, депутаты
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