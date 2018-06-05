В Вологодской области откроют сервисный центр по продажам и обслуживанию автомобилей МАЗ

Дилерское соглашение между ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» и ОАО «Минский автомобильный завод» было заключено 5 июня в Республике Беларусь. «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

«Это соглашение о создании в Череповце дилерского центра, который будет заниматься реализацией любой техники, производимой на Минском автомобильном заводе: грузовиков, автобусов, спецтехники. Мы понимаем, что, создав дилерский центр, ЧЛМЗ на этом останавливаться не будет, и в последствии на базе этого предприятия будет создана крупная транспортно-логистическая компания на основе седельных тягачей МАЗ», - рассказал первый заместитель губернатора, председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов, который принимал участие в обсуждении сотрудничества двух компаний.

«Это транспортно-логистическая компания по перевозке различных грузов, которые экспортируются из Республики Беларусь и из Российской Федерации в Республику Беларусь, в рамках совместных проектов производства тракторной техники, поставки комплектующих или металла», - пояснил и.о. заместителя генерального директора, коммерческий директор ОАО «МАЗ» Сергей Захаревич.