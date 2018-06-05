На ремонт Красного моста в Вологде выделили в три раза меньше денег, чем планировалось

05.06.2018 [Общество]
На ремонт Красного моста в Вологде выделили в три раза меньше денег, чем планировалось

Администрация Вологды объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт Красного моста. Начальная (максимальная) цена контракта – 17,6 млн рублей. Это почти в три раза меньше, чем планировалось потратить на эти работы ранее.

Напомним, 17 мая мэр Вологды Сергей Воропанов озвучил сумму в 51 млн рублей. Он сказал, что на эти деньги заменят фундамент и опоры входных групп - их планировали полностью обновить и выложить гранитной плиткой. Также собирались заменить покрытие по всей длине моста, уложить гидроизоляцию, установить новое ограждение, освещение и декоративную подсветку моста.

Из городского бюджета на эти цели выделили 20 млн рублей, остальную часть суммы местные власти планировали получить из областного бюджета, но им отказали.

В итоге большая часть вышеперечисленных работ в аукцион не вошла. Согласно техническому заданию госзакупки, в список работ по контракту входит разборка существующих береговых опор и монтаж новых конструкций, устройство их гидроизоляции, демонтаж старых и строительство новых лестничных сходов и их ограждений. По всей видимости, будет произведен ремонт только входных групп моста, без обновления покрытия по всей его длине.

Прием заявок на аукицон продлится до 22 июня, сам аукцион намечен на 25 июня, все работы необходимо будет провести в срок до 27 августа.

Напомним, одна из плит пешеходного Красного моста обрушилась вечером 11 мая. Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стало разрушение бетона из-за отсутствия гидроизоляции на входных группах моста. Несколько лет влага проникала внутрь, арматура проржавела. В тот же вечер движение по нему было официально запрещено, на следующий день провал закрыли деревянными щитами.

Как выяснил Newsvo, контракт на ремонт сооружения был заключен еще в 2011 году, заказчиком выступал Градостроительный центр Вологды, а исполнителем - ООО «Строительно-монтажная компания» из Красноярска. Однако работы так и не были выполнены -  градцентр, который является подведомственным учреждением администрации Вологды, составил аукционную документацию с такими противоречивыми условиями, что сделать ремонт, соблюдая их, было просто невозможно.

Сейчас в связи с аварийным состоянием проход через мост закрыт с помощью металлических  ограждений, территория оцеплена сигнальными лентами, выставлены предупреждающие таблички. Правда, жители пишут, что металлический забор падает, а понтонного моста так и не установили:

- Хочу задать вопрос меру нашего города Воропаному С.А. Где же Ваше обещание по понтонной переправе для жителей и гостей нашего города? Сколько бюджетных средств потрачено на ограждения Красного моста? Ответственность за такое безобразие должны нести именно Вы ,а не строительная организация выполнившая Ваше предписание!!! - написала в группе Newsvo в соцсети ВКонтакте Ольга Кузьмина.

Отметим, что понтонный мост планировали установить только если работы затянутся дольше 1 сентября. Однако согласно контракту, к этому времени мост должны отремонтировать. Получается, что этим летом вологжанам и гостям города реку в этом месте будет не перейти.

Мы задали вопрос пресс-службе администрации Вологды, почему на ремонт Красного моста выделено так мало денег, и установят ли понтонный мост. Комментарий городских властей читайте в новости "Понтонный мост вместо закрытого пешеходного в Вологде устанавливать не будут".

Тэги: Красный мост, мосты
Сюжет: ремонт Красного моста
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