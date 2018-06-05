Двое вологжан избили нарушителя ПДД и забрали у него мобильник

05.06.2018 [Происшествия]

Двое 20-летних вологжан нарушили закон, чтобы, по их словам, наказать другого нарушителя.

Вечером 3 июня экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о скрывшихся на «Ладе Приоре» молодых людях, которые избили и ограбили пешехода.

- Граждане передвигались на автомобиле, когда на дорогу в неположенном месте вышел пешеход. Избежав столкновения, водитель и пассажир вышли из транспортного средства, нанесли нарушителю ПДД несколько ударов, забрали сотовый телефон и покинули место происшествия. Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

«Лада Приора» был обнаружена в районе улицы Ярославской. Водитель остановился по требованию сотрудников Росгвардии, в машине  был найден телефон, схожий по описанию с похищенным.

- Как пояснили водитель и пассажир, они хотели наказать пешехода, который пытался перейти дорогу в неположенном месте, поэтому забрали смартфон, - сообщали в Управлении Росгвардии.

Уголовное дело возбуждено по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

 

Тэги: нарушения, ПДД, грабеж
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