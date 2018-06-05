«Единая Россия» приостановила членство в своей партии обвиняемого в распространении порно депутата из Устюжны

05.06.2018 [Происшествия]

Политсовет Устюженского местного отделения «Единой России» приостановил членство в партии обвиняемого в распространении порнографии депутата горсовета райцентра Алексея Шувалова.

- В соответствии с п. 4.4.6 устава партии,  членство в партии лица в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, приостанавливается. Если его вина будет доказана, в будущем он будет исключен из партии, - пояснили Newsvo в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, 49-летний заведующий поликлиникой Устюженской ЦРБ Алексей Шувалов обвиняется в распространении порнографии в интернете. Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 242, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних). По данным слественного управления, подозреваемый написал заявление о явке с повинной.

Алексей Шувалов является депутатом Совета города Устюжна, куда был избран в сентябре 2017 года от партии «Единая Россия».

Тэги: Единая Россия, порнография, депутаты
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прощание с актером Тимуром Миргалимовым пройдет 6 июня в ТЮЗе
Актер ТЮЗа Тимур Миргалимов найден погибшим в своей комнате в Вологде
Владелец "Макси" продает гостиницу "Вологда" за 148 млн рублей
Художественного руководителя Вологодского драмтеатра Зураба Нанобашвили обвиняют в сексуальных домогательствах
Областное правительство не выделит деньги на реконструкцию Красного моста в Вологде
В Устюжне депутат "Единой России" задержан за распространение порнографии
Высшие чины вологодского УМВД отчитались о своих доходах
В Вологде ветром сорвало обшивку с дома для переселенцев в Прилуках
В Нюксенице мастера приговорили к условному сроку за гибель сварщика на рабочем месте
«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года
21.05.2018 [Происшествия]

В Чагодощенском районе в реке Кобожа утонул 6-летний мальчик

1714
0
31.05.2018 [Происшествия]

В Белозерском районе в пруду утонула 4-летняя девочка

2172
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Единая Россия» приостановила членство в своей партии обвиняемого в распространении порно депутата из Устюжны
Поисковики обнаружили в Украине останки красноармейца из Усть-Кубинского района
На Кремлевской площади в Вологде снова меняют брусчатку
Жители Кадуя остались без воды из-за прорыва канализационной трубы
Житель Шексны стал фигурантом уголовного дела из-за секса с 14-летней школьницей
В Вытегорском районе начальница почты похищала на работе сигареты, продукты и хозтовары
В деревне Юрово Вологодского района 4-летний мальчик утонул в пруду
 
30.05.2018 [Общество]

«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года

3805
0
05.06.2018 [БлогоVO]

Свободу писающей собачке!

237
0
04.06.2018 [Обзор Прессы]

Небо Крыма теряет высоту

705
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика