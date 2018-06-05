«Единая Россия» приостановила членство в своей партии обвиняемого в распространении порно депутата из Устюжны

Политсовет Устюженского местного отделения «Единой России» приостановил членство в партии обвиняемого в распространении порнографии депутата горсовета райцентра Алексея Шувалова.

- В соответствии с п. 4.4.6 устава партии, членство в партии лица в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, приостанавливается. Если его вина будет доказана, в будущем он будет исключен из партии, - пояснили Newsvo в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, 49-летний заведующий поликлиникой Устюженской ЦРБ Алексей Шувалов обвиняется в распространении порнографии в интернете. Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 242, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних). По данным слественного управления, подозреваемый написал заявление о явке с повинной.

Алексей Шувалов является депутатом Совета города Устюжна, куда был избран в сентябре 2017 года от партии «Единая Россия».