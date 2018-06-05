Поисковики обнаружили в Украине останки красноармейца из Усть-Кубинского района

05.06.2018 [Общество]
Поисковики обнаружили в Украине останки красноармейца из Усть-Кубинского района

Останки красноармейца Николая Сидорова  из Усть-Кубинского района обнаружили во время поисковой операции вблизи села Каменка в Украине.

Как сообщил Newsvo секретарь поискового отряда «Патриот» Павел Бойко, всего были обнаружены останки пяти бойцов, погибших в боях летом 1943 года. У одного из них при себе была медаль «За боевые заслуги». По номеру награды удалось выяснить, что ее получил Сидоров Николай Аполлонович 1912 года рождения, уроженец деревни Ципушево Усть-Кубинского района.

Согласно приказу о награждении, 18 марта 1943 года Николай Сидоров в бою за населенный пункт Первомайское «участвовал в орудийном расчете по уничтожению 60 немецких солдат и офицеров и опорного пункта противника».

Известно, что сестра бойца, Сидорова Мария Аполлоновна, также жила в Усть-Кубинском районе, в деревне Грибино. В 1946 году при составлении списков не вернувшихся с войны солдат она сообщила, что связь с братом прекратилась в марте 1942 года. После этого Николая Сидорова признали пропавшим без вести.

Поисковики ищут родственников Николая Сидорова. Если у вас есть какая-либо информация о них, пишите на нашу электронную почту newsvo35@gmail.com, мы передадим эти данные Павлу Бойко.

Тэги: поисковики, ВОВ
Фото предоставлено Павлом Бойко.
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