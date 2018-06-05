На Кремлевской площади в Вологде снова меняют брусчатку

На одной из дорожек Кремлевской площади меняют плитку.

Напомним, брусчатка на площади была уложена в 2007 году, к юбилею Вологды. Когда в 2006 году начались работы по реконструкции площади, вологодские археологи просили дать возможность провести исследования культурного слоя 16 века. Однако городские власти такой возможности не предоставили, сказав, что на раскопки уйдет несколько лет, а деньги на ремонт уже выделены и их нужно освоить как можно быстрее.

Кроме того, к 10 июня заменят брусчатку на аллее улицы Пушкинской , сообщает сайт администрации Вологды. Всего планируется обновить около 2500 квадратных метров тротуара на участке пешеходной зоны от улицы Козленской до улицы Герцена.

- На пешеходной зоне были значительные дефекты, провалы рядом с ливневыми колодцами, – рассказали в отделе благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Вологды.

Также в областной столице продолжается замена асфальтового покрытия на дорогах. По данным городской администрации, обновлено более 44 тысяч квадратных метров асфальта – это 55 % от запланированного этим летом объема ямочного ремонта. На прошлой неделе отремонтирован участок Советского проспекта. На улице Предтеченской заменят 1,5 тыс. кв. м дорожного полотна.

На этой неделе обещают отремонтировать участки ул. Северной, Дальней, Горького. В основном работы идут в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта.