Жители Кадуя остались без воды из-за прорыва канализационной трубы

Вечером 4 июня в Кадуе прорвало трубу на участке центральной канализации в районе перекрестка улиц Энтузиастов и Весенняя.

Специалистам предстоит заменить 50-метровый участок трубы на глубине 9 метров.

На период проведения работ в поселке отключена горячая и холодная вода. По данным ГУ МЧС по Вологодской области, в зоне отключения оказались почти все жители - 1 100 домов с населением 10 000 человек, два дома престарелых, гостиница, ЦРБ.

- В настоящее время монтируется вторая линия в обход поврежденного участка, стоки перекидываем в другой колодец. До конца дня эту линию, мы, я думаю, подключим, и будем решать вопрос с постоянным водоснабжением. Люди без воды не оставлены, подаем воду по графику,- рассказал Newsvo временно исполняющий обязанности главы администрации района Александр Нестеров.

В данный момент в поселке организуют подачу холодной воды по часам – утром с 5 до 8 часов, днем – с 12 до 13 часов, вечером – с 19 до 20 часов.

Добавим, что в соцсети жители некоторых индивидуальных домов предлагают приходить за водой к ним.