Житель Шексны стал фигурантом уголовного дела из-за секса с 14-летней школьницей

В Шексне в отношении 21-летнего местного жителя следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

- По версии следствия, в районном центре молодой человек познакомился с 14-летней девочкой. В декабре 2017 года, находясь в квартире подростка, они совершили половой акт. Своими действиями молодой человек нарушил нормальное нравственное и физическое развитие несовершеннолетней, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в правоохранительные органы