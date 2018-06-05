В Вытегорском районе начальница почты похищала на работе сигареты, продукты и хозтовары

В Вытегорском районе начальница почтового отделения полтора года носила с работы домой товары, которые должна была продавать. Недостачу выявили в ходе ревизии.

- В период с ноября 2016 года по апрель 2018 года женщина, используя служебное положение, похищала товарно-материальные ценности: сигареты, продукты питания и хозяйственные товары, которыми распоряжалась по своему усмотрению, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Ущерб, причиненный почтамту действиями женщины, оценили в 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата). Обстоятельства преступления устанавливаются, ведется следствие.