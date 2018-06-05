В деревне Юрово Вологодского района 4-летний мальчик утонул в пруду

05.06.2018 [Происшествия]

Тело 4-летнего мальчика обнаружили в пруду в деревне Юрово Вологодского района накануне вечером. Сообщение о происшествии поступило к следователям около 19 часов.

- По результатам проверочных мероприятий предварительно установлено, что 4-летние ребята около 18 часов вечера гуляли по деревне. Двое из них сообщили детям постарше о том, что их друг упал в воду. Ребята позвали на помощь взрослых, и один из местных жителей нырнул в пруд. Он достал мальчика из водоема, но жизнь его спасти не удалось,  - сообщает региональное управление следственного комитета.

На месте происшествия следователи осмотрели тело погибшего ребенка, исследовали место произошедшего, опрашивают очевидцев и других жителей деревни. Уже известно, что мальчик гостил у бабушки. Проводится доследственная проверка, специалисты выясняют, почему ребенок был возле водоема без взрослых.

С начала года это уже пятый случай в Вологодской области гибели детей на водоеме, трое из них утонули в мае.

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