Вологжанка Кристина Овчинникова завоевала серебро Первенства России по лёгкой атлетике

Спортсменка из Вологодской области стала призером Первенства России по легкой атлетике (спорт слепых). Соревнования проходили с 28 мая по 31 мая в Адлере.

Вологжанка Кристина Овчинникова завоевала две серебряных медали: в беге на 400 метров и толчке ядра, а так же вошла в пятерку сильнейших на дистанции 200 метров среди юниорок 1999-2000 г.р.

Отметим также, что в Сочи сегодня завершился Кубок России по футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями (спорт ЛИН). Сборная Вологодской области заняла третье место, одержав в 5 матчах 3 победы. 1 матч вологжане свели в ничью, еще один проиграли.



