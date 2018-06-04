В Вологодской области появилась интерактивная карта пунктов приема раздельного сбора мусора

04.06.2018 [Общество]

Интерактивная карта пунктов приема раздельного сбора отходов появилась на сайте разделяйка.рф. На ней отмечены места сбора макулатуры, пластиковых отходов и батареек на всей территории Вологодской области.

Вологжане могут также сообщить об адресах раздельного сбора отходов, которые не указаны на карте. Сообщения следует направлять по адресу электронной почты vologodskaya.eka@yandex.ru. Карту разработали некоммерческое партнерство "Группа перерабатывающих компаний" совместно с Вологодским отделением межрегиональной общественной экологической организации «ЭКА».

Напомним, что аналогичная карта для Вологды была опубликована в интернете два года назад.

Отметим, что вологжане уже не первый год спрашивают в соцсети, куда можно сдать стеклянные банки и бутылки, однако пункта приема стекла в Вологде до сих нет.

          

Тэги: раздельный сбор мусора
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Актер ТЮЗа Тимур Миргалимов найден погибшим в своей комнате в Вологде
Владелец "Макси" продает гостиницу "Вологда" за 148 млн рублей
Художественного руководителя Вологодского драмтеатра Зураба Нанобашвили обвиняют в сексуальных домогательствах
Областное правительство не выделит деньги на реконструкцию Красного моста в Вологде
Прощание с актером Тимуром Миргалимовым пройдет 6 июня в ТЮЗе
В Устюжне депутат "Единой России" задержан за распространение порнографии
Высшие чины вологодского УМВД отчитались о своих доходах
В Вологде ветром сорвало обшивку с дома для переселенцев в Прилуках
В Нюксенице мастера приговорили к условному сроку за гибель сварщика на рабочем месте
«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года
04.06.2018 [Общество]

Прощание с актером Тимуром Миргалимовым пройдет 6 июня в ТЮЗе

5907
0
04.06.2018 [Общество]

Дело 2016 года об обмане дольщиков «Теплодома» в Вологодском районе все еще не передано в суд

601
0
03.06.2018 [Происшествия]

В Устюжне депутат "Единой России" задержан за распространение порнографии

5082
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанка Кристина Овчинникова завоевала серебро Первенства России по лёгкой атлетике
В Вологодской области появилась интерактивная карта пунктов приема раздельного сбора мусора
Прощание с актером Тимуром Миргалимовым пройдет 6 июня в ТЮЗе
Благотворительность: три проекта компании “Сити Жалюзи”
В Соколе грузовой поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину
Дело 2016 года об обмане дольщиков «Теплодома» в Вологодском районе все еще не передано в суд
Сотрудница исправительной колонии в Шексне за взятки приносила заключенным мобильники
 
30.05.2018 [Общество]

«Надо срочно что-то решать»: что не учли в программе развития системы здравоохранения Вологодской области до 2022 года

3608
0
04.06.2018 [БлогоVO]

Илон Маск отдыхает

374
0
04.06.2018 [Обзор Прессы]

Небо Крыма теряет высоту

399
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика