В Вологодской области появилась интерактивная карта пунктов приема раздельного сбора мусора

Интерактивная карта пунктов приема раздельного сбора отходов появилась на сайте разделяйка.рф. На ней отмечены места сбора макулатуры, пластиковых отходов и батареек на всей территории Вологодской области.

Вологжане могут также сообщить об адресах раздельного сбора отходов, которые не указаны на карте. Сообщения следует направлять по адресу электронной почты vologodskaya.eka@yandex.ru. Карту разработали некоммерческое партнерство "Группа перерабатывающих компаний" совместно с Вологодским отделением межрегиональной общественной экологической организации «ЭКА».

Напомним, что аналогичная карта для Вологды была опубликована в интернете два года назад.

Отметим, что вологжане уже не первый год спрашивают в соцсети, куда можно сдать стеклянные банки и бутылки, однако пункта приема стекла в Вологде до сих нет.