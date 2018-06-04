Прощание с актером Тимуром Миргалимовым пройдет 6 июня в ТЮЗе

Прощание с актером Тимуром Миргалимовым пройдет в Вологодском театре для детей и молодежи 6 июня, начало в 12 часов. Об этом сообщает официальная группа театра в соцсети.

Напомним, 3 июня актер был обнаружен мертвым в его комнате в общежитии на улице Планерной. Друзья и знакомые Тимура Миргалимова пишут в соцсетях, что он покончил с собой. По всей видимости, это произошло еще 31 мая, в тот день он утром ушел из квартиры, в которой жил со своей бывшей женой, и больше не возвращался.

Когда актер не появился на работе, женщина забила тревогу и несколько дней его разыскивала. 2 июня она написала заявление в полицию. Находясь рядом с комнатой Миргалимова на улице Планерной, она начала звонить ему на телефон и услышала звук звонка. 3 июня выломали дверь в комнату, которая была закрыта изнутри, и обнаружили его тело. Как стало известно Newsvo из собственных источников, данных о том, что у актера были какие-либо проблемы и неприятности в театре, в следственном управлении нет, с супругой перед уходом они не ссорились. Сейчас следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела актера.

В группе Вологодского театра для детей и молодежи объявлен сбор средств для семьи Тимура Миргалимова. Деньги можно перевести на карту «Сбербанка», привязанную к телефону 8 921 684 08 46. Владелец - Денис Евсеевич Д.