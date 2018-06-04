Благотворительность: три проекта компании “Сити Жалюзи”

По данным КАФ в 2017 году Россия занимает 124 место в рейтинге сборов на благотворительность. Недоверие и страх перед мошенниками - основные причины по которым люди и организации не участвуют в благотворительности. О своем опыте в этой сфере рассказывает Виктор Русанов, руководитель ООО “Авалон” торговая марка Сити Жалюзи:

- Чтобы не обманули мошенники, мы решили помогать адресно, т.е. напрямую, тем, кто нуждается в нашей продукции.

1. Одежда сцены для Серафимо-Дивеевского монастыря

в 2016 году получили запрос о помощи в оформлении сцены и окон в актовом зале монастыря. Сложность заключалась в том, что монастырь находится в Нижегородской области, поэтому у нас не было права на ошибку при замере и пошиве. Проект курировала лично Татьяна Русанова - руководитель направления шторы.

Одежда сцены - занавес для сцены с кулисами, арлекином, падугами и задником.

Шторы с ламбрекеном

2. Рулонные шторы для Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря

В 2015 году к нам обратился игумен Варлаам - настоятель монастыря. Требовались рулонные шторы для гостиницы при храме. Замер снимал послушник Александр.

Рулонные жалюзи в номере

Мы изготовили и доставили шторы в Коломну.

3. Сценический занавес для Школы-интерната “Наш Дом”

в 2015 году сшили сценический занавес и установили мультифактурные жалюзи в помещение зала.

Занавес для сцены

Советы:

1. Чтобы не попасться на удочку мошенников, помогайте делом

2. Помогайте 2-3 организациям напрямую без посредников

3. Откладывайте 1-2% от дохода на благотворительность