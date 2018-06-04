В Соколе грузовой поезд насмерть сбил 33-летнюю женщину

04.06.2018 [Происшествия]

В Соколе грузовой поезд насмерть сбил женщину, которая переходила железную дорогу в неположенном месте. Трагедия произошла сегодня около 11 часов на 529 километре железнодорожной станции «Сухона», сообщили Newsvo в пресс-службе Вологодского линейного отдела МВД России на траснпорте.

Машинист грузового поезда Няндома-Вологда увидел пешехода на путях, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм 33-летняя жительница Сокола скончалась на месте.

Материалы проверки, которую в данный момент проводят транспортные полицейские, будут переданы в Ярославский следственный отдел Следственного комитета РФ на транспорте.

Тэги: попал под поезд, поезд
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