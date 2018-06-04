Дело 2016 года об обмане дольщиков «Теплодома» в Вологодском районе все еще не передано в суд

04.06.2018 [Общество]

Newsvo поинтересовался в областном УМВД, как обстоят дела с расследованием уголовного дела в отношении руководителей вологодской строительной организации «Теплодом» и связанных с ней фирм, которые возводили дома для дольщиков в Вологодском районе. Никакой позитивной информации для дольщиков пока нет.

В ответе областного УМВД на наш недавний запрос сообщается то же самое, что было опубликовано в пресс-релизе в ноябре 2016 года. Из нового – только информация об окончании расследования.

Однако в суд дело еще не передано, поскольку обвиняемые знакомятся с материалами дела, сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД. Между тем, проблемы у дольщиков «Теплодома» начались еще в 2014 году, когда были сорваны сроки строительства нескольких многоквартирных домов на улицах Радужная, Усадебная, переулке Алых Роз и индивидуальных жилых домов в мкр Алексино. Их строили несколько фирм, связанных с семьей Шиллеров – учредителем или директором числились или Артем Шиллер, или его супруга Ирина Шиллер.

Их задержали в ноябре 2016 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вологодского управления МВД. По версии следствия, их действиями причинен ущерб 64 дольщикам - около 80 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как ранее сообщал Newsvo, обманутыми, в частности, оказались дольщики ЖК «Радужный» в поселке Алексино Вологодского района. Возведением нескольких трехэтажных домов в рамках долевого строительства здесь занималось ООО «Теплодом».

Добавим, что за Ириной Шиллер числится задолженность более 1,1 млн рублей, включая исполнительские сборы. Эту сумма копилась, начиная с 2015 года - у приставов сейчас 16 исполнительных листов в отношении Ирины Шиллер. Примерна такая же задолженность - более миллиона рублей - и у Артема Шиллера, который, к слову, зарегистрирован в Архангельской области.

В отношении двух строительных фирм Шиллеров  - ООО «Теплодом. Строительное управление - 4» и «ТеплодомСтрой» - в службе приставов числится 92 исполнительных листа (!). Однако исполнительное производство по большинству из них прекращено по ст. 46 п. 1 пп. 4 – т.е. по причине отсутствия у должника имущества. По этой же причине прекращено взыскание и по нескольким исполнительным листам в отношении Артема Шиллера.

Неоплаченной пока числится лишь задолженность по исполнительным листам 2018 года на сумму более 2 млн рублей у ООО «Теплодом. Строительное управление - 4». Стоит ожидать, что и эти долги не взыщут на основании отсутствия у фирмы имущества.

Напомним, что Шиллеры связаны и с незаконным строительством домов в коттеджном поселке Сосновый берег, при возведении которых были нарушены природоохранные нормы. Земли, на которых стоит первая очередь коттеджного поселка, арендовало  ООО «Теплодом. Строительное управление 4». Ущерб, причиненный реке Тошне, оценивается в миллион рублей

Тэги: Теплодом, Шиллеры, обманутые дольщики
Сюжет: дело Шиллеров
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