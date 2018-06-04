Сотрудница исправительной колонии в Шексне за взятки приносила заключенным мобильники

Бывшую сотрудницу исправительной колонии в Шексне будут судить за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Женщина работала младшим инспектором отдела безопасности и организовывала доставку запрещенных предметов заключенным.

- В 2017 году обвиняемая договорилась с одним из осужденных осуществлять в его интересах незаконные действия и бездействие, оказывать общее покровительство и попустительство по службе. Так, она допустила незаконную передачу осужденному в посылке мобильного телефона, а также сама неоднократно приобретала и проносила в режимную зону телефоны и другие предметы, которые передавала заключенному, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Общий размер взяток, которые женщина получила за свои действия, составил 46,3 тысячи рублей. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии.