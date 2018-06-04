Дело об убийстве женщины возле Богородицкого собора в Вологде будет рассматривать суд присяжных

Убийца женщины, погибшей рядом с собором Рождества Пресвятой Богородицы в Вологде, предстанет перед судом присяжных. Содержимое сумочки, из-за которой мужчина напал на прихожанку, оценили в 2,4 тысячи рублей. Ранее нападавший уже был судим за убийство и после освобождения из мест лишения свободы не смог найти работу.

Напомним, трагедия произошла 30 октября в половину восьмого вечера на территории бывшего Богородицкого кладбища. Недавно освободившийся из колонии 35-летний мужчина совершил нападение на 43-летнюю ученицу вечерней школы собора Рождества Пресвятой Борогодицы, возвращавшуюся после занятий.

- Мужчина, нуждавшийся в денежных средствах, подбежал к потерпевшей со спины, с применением насилия и имевшегося ножа напал на нее и стал вырывать из рук женскую сумку, повалив на землю. Затем клинком ножа нанес удары в спину и грудь, похитив сумку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон, иные предметы, вещи, не представляющие материальной ценности, после чего с места происшествия скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Получив серьезные ранения, женщина скончалась до приезда «скорой». Позже рядом с местом преступления следователи нашли сумочку, в которой были только документы.

Уголовное дело будет направлено в Вологодский областной суд для рассмотрения по существу после вручения копии обвинительного заключения обвиняемому. Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечают в прокуратуре.

Как сообщает региональнео следственное управление, мужчина попросил рассматрвать его дело с участием присяжных заседателей.