В Череповце перевернулась инкассаторская машина Банка России

В Череповце инкассаторская машина Банка России опрокинулась на крышу после столкновения с «Ладой Калиной».

ДТП произошло сегодня на перекрестке проспекта Луначарского и улицы Карла Маркса. По данным регионального УГИБДД, 58-летний мужчина за рулем "Лада Калина", выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении инкассаторской машине , произошло столкновение, после которого "САР" инкассаторов опрокинулся на крышу. Кроме того, в ДТП получила повреждения припаркованная "Киа Рио".

В результате ДТП один из инкассаторов, 38-летний мужчина, получил перелом и ссадины, был доставлен в больницу. Груз переложили в другую машину и увезли.