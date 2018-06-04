Мать и сын погибли на пожаре в поселке Суда Череповецкого района

04.06.2018 [Происшествия]

Два человека погибли сегодня ночью во время пожара в поселке Суда Череповецкого района.

Одноэтажный деревянный жилой дом на три квартиры загорелся около трех часов ночи, сообщили Newsvo в ГУ МЧС по Вологодской области. Площадь пожара составила 128 кв. метров, огнем уничтожена кровля и перекрытия по всей площади. Также повреждена внутренняя отделка по всей площади.

При разборе завалов на месте обнаружены тела 48-летнего мужчины и его 78-летней матери. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Тэги: пожар, гибель человека
Фото Череповецкой службы пожаротушения
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