Десятиклассник из Вологодского многопрофильного лицея завоевал бронзу Европейской физической олимпиады

04.06.2018 [Общество]

Учащийся 10 класса Вологодского многопрофильного лицея Елисей Судаков стал призером II Европейской физической олимпиады.

Соревнования проходили в Московском физико-математическом институте в городе Долгопрудном Московской области. На протяжении пяти дней в ней принимали участие 140 школьников из 23 стран мира.

В составе российской команды выступал Елисей Судаков, он занял третье место в личном зачете и получил бронзовую медаль. Для Елисея это вторая по счету международная олимпиада в этом учебном году, в декабре он участвовал в Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров, где завоевал две золотые медали.

Тэги: олимпиады
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