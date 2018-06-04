В Вологде второй раз условно осудили пристава, которая присваивала деньги должников
В Вологде вновь вынесли второй приговор приставу, которая присваивала деньги должников, сообщает региональное управление следственного комитета.
Следствием и судом было установлено, что в 2014-2015 годах подсудимая получала от должников деньги, часть из которых, используя свое служебное положение, присваивала. Чтобы скрыть хищения, женщина вносила в документы заведомо ложные сведения о суммах, уплаченных по исполнительным производствам, чем причинила имущественный ущерб на общую сумму 105 тысяч рублей.
В июне 2017 года женщина была условно осуждена за 18 аналогичных преступлений и злоупотребление должностными полномочиями к 3,5 годам лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.
Теперь следователи выявили еще семь эпизодов, и новым приговором женщине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
- Дополнительные эпизоды преступной деятельности выявлены в ходе продолжившейся совместной работы следователей с УФССП России по Вологодской области и ОЭБ и ПК УМВД России по г. Вологде, - сообщает региональное управление следственного комитета.