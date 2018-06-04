Актер ТЮЗа Тимур Миргалимов найден погибшим в своей комнате в Вологде

04.06.2018 [Происшествия]

Тело 43-летнего актера Вологодского театра для детей и молодежи Тимура Миргалимова было обнаружено накануне в комнате общежития по улице Планерной. Его друзья и знакомые пишут в соцсетях, что он покончил с собой.

- Коллектив Вологодского театра для детей и молодежи скорбит в связи с уходом из жизни артиста Тимура Тагировича Миргалимова. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате прощания будет сообщено отдельно, - сообщает группа театра в соцсети.

По данным Newsvo, 31 мая утром Тимур Миргалимов ушел из квартиры, в которой проживал вместе с бывшей женой. Он должен был появиться на работе, но этого не произошло: женщина забила тревогу и несколько дней его разыскивала. 2 июня она написала заявление в полицию о пропаже мужчины. 3 июня, находясь рядом с комнатой Миргалимова на улице Планерной, она начала звонить ему на телефон и услышала звук звонка. Знакомые Тимура выломали дверь в комнату, которая была закрыта изнутри, и обнаружили его тело. Как стало изветсно Newsvo из собственных источников, данных о том, что у актера были какие-либо проблемы и неприятности в театре, в следственном управлении нет, с супругой перед уходом они не ссорились.

- Следственным отделом по городу Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, - сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Тимур Миргалимов окончил Казанское театральное училище в 1994 году, работал в Вологодском театре для детей и молодежи с 2009 года. Он исполнил более 20 ролей, включая роль Меннерса-сына в спектакле «Алые паруса», за которую он был номинирован на профессиональную конкурсную премию им. А. Семёнова Вологодского отделения СТД РФ «За лучшую мужскую роль второго плана».

Тэги: актеры, ТЮЗ, самоубийство
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