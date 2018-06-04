В Череповецком районе пьяный водитель УАЗа въехал в жилой дом

04.06.2018 [Происшествия]

В деревне Никулино Череповецкого района пьяный водитель УАЗа въехал в дом. ДТП произошло в ночь со 2 на 3 июня.

По данным отделения ГИБДД по Череповецкому району, 24-летний водитель автомобиля УАЗ «Патриот», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на жилой дом.

В результате ДТП травмы получили водитель машины и 64-летняя пенсионерка, хозяйка дома. В момент столкновения она находилась в другой комнате, это спасло ей жизнь.

Тэги: пьяные водители, ДТП
Фото областного УМВД
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