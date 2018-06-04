В Шекснинском районе 4-летний мальчик погиб на пожаре

4-летний мальчик погиб на пожаре в деревне Братково Шекснинского района. Трагедия произошла в кирпичном 12-квартирном доме №1 по улице Центральной.

Пожар начался в двухкомнатной квартире на втором этаже здания 2 июня утром.

- По данным следствия, 62-летняя бабушка оставила без присмотра 4-летнего внука, спавшего в квартире, и ушла на улицу. В это время в одной из комнат возник пожар, повлекший задымление других помещений. Спасатели обнаружили тело мальчика без каких-либо телесных повреждений, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе причины пожара. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится доследственная проверка.