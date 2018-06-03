В Устюжне депутат "Единой России" задержан за распространение порнографии

49-летний заведующий поликлиникой Устюженской ЦРБ Алексей Шувалов обвиняется в распространении порнографии. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов, в том числе с изображениями несовершеннолетних).

- По версии следствия, житель Вологодской области в период с января 2013 года по февраль 2017 года, используя технические средства и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», скрывая свою личность под псевдонимом, распространил материалы порнографического характера, в том числе с изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками отдела «К» УМВД России по Вологодской области, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В сентябре 2017 года Шувалов был избран от партии "Единая Россия" в Совет города Устюжна, где он сейчас является депутатом.

По данным слественного управления, подозреваемый написал заявление о явке с повинной. По месту его жительства и работы проведены обыски, изъято компьютерное оборудование.

По неофициальной информации, мужчина отпущен под подписку о невыезде. В следственном управлении эту информацию не комментируют, однако сказали, что арест или задержание не применялись.