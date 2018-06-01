Волейбольный клуб "Северянка" покидает доигровщица Анастасия Подошвина. Напомним, девушка стала игроком череповецкой команды в минувшем сезоне, перейдя из "Динамо-Казань", сообщает chervolley.ru . Где Анастасия продолжит свою карьеру, пока не сообщается.



Между тем, уже стал известен регламент нового сезона Высшей лиги "А". Его главной особенностью стало то, что впервые в истории победителя будут выявлять не по итогам "гладкого чемпионата", а в плей-офф. В регулярном чемпионате каждая команда сыграет с каждой, проведя по два спаренных матча дома и на выезде. После будет плей-офф, куда выйдет восьмерка сильнейших, они-то и определят победителя в матчах на вылет.



"Северянка" начнет сезон с Кубка России, предварительный раунд которого состоится в конце сентября - начале октября. Соперниками череповчанок на этой стадии станут представители Суперлиги: белорусская "Минчанка", которая только с нового сезона войдет в Чемпионат России, красноярский "Енисей" и одицовское "Заречье", а также курский "Атом" и ВК "Воронеж", с которыми "Северянке" предстоит встретиться не только в Кубке России, но и в Высшей лиге "А".



