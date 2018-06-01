Срок гарантии на дом в Прилуках, с которого ветром сорвало обшивку, уже вышел

Фасад дома для переселенцев на улице Строительной, 18б в Прилуках, с которого ветром сорвало сайдинг, начнут ремонтировать на следующей неделе. Дом был построен в 2012 году, отремонтировать по гарантии его не получится: срок вышел.

Вчера на место выезжали эксперты и представители городских властей: они предварительно оценили характер повреждения, а также обозначили основные планы по ремонту.

- Во время сильного ветра часть обшивки фасада № 18б по ул. Строителей оборвалась. В ближайшее время будет проведена экспертиза. Дом был построен в 2012 году по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но по гарантии провести ремонт не удастся, так как гарантийный срок вышел, – цитирует слова заместителя начальника департамента городского хозяйства Павла Блинова новостной сайт городской администрации Вологда.рф.

Ремонт фасада берет на себя управляющая компания, работы должны завершиться до середины июня.

«После обращения жителей дома № 18б на ул. Строителей мы составили сметный расчет. На ремонт 60 кв. м сайдинга необходимо порядка 110 тысяч рублей. Будем частично снимать существующий сайдинг, ставить новый, а также укреплять углы, чтобы исключить поддув. Работы планируется начать на следующей неделе, когда погода будет благоприятной для высотных работ», – сообщил директор УК «ЖЭК-35» Владимир Чередниченко.

Прежде, чем управляющая компания приступит к ремонту, эксперты оценят характер повреждения. По словам специалиста архитектурно-градостроительного центра Вологды Ольги Могилевской, на теплотехнических показателях здания обрыв сайдинга не скажется.

Судя по всему, никого из тех, кто принимал дом к сдаче, оценивая качество работ, к ответственности не привлекут.