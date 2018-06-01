Депутат Вологодской гордумы Максим Зуев утверждает, что к нему не обращались с проблемой запаха канализации возле "Локомотива"

Жители многоквартирных домов возле стадиона «Локомотив» в Вологде уже несколько лет жалуются на запах канализации в их микрорайоне. По словам вологжанки Ирины Мелиниковой, они несколько раз обращались по этому поводу к городским властям, но никаких мер не принято. Обращение к депутату округа Максиму Зуеву, по ее словам, также не принесло результатов. А вот сам депутат утверждает, что к нему с такой проблемой не обращались.

- Честное слово. Надоело жить с запахом вони канализации из окна. Сколько раз обращались, а толку ноль. Соседка ходила на прием к Зуеву. А не ответа не привета. Жалко, что не в двойном экземпляре делали, чтоб на руках осталась подпись, что приняли. А вот так подумаешь, зачем он нужен то тогда этот депутат. Живет в нашем же районе и вони не чувствует? Хотя почитала сколько он получает, дак наверное в каждой комнате по кондиционеру. Вот если вы Зуев столько получаете, хорошо живете, может начнете делать что-то для нас? Простых смертных, - написала в соцсети Ирина Мельникова.

На жалобы вологжан отреагировал депутат гордумы Максим Зуев:

- Дорогие друзья! В интернет-пространстве активно обсуждается проблема запаха канализации на ул. Молодежная/ул. С. Преминина вблизи стадиона Локомотив. Поскольку пост в настоящее время набрал уже более 30 тысяч просмотров, не могу не отреагировать на него. Проблема мне известна давно, как, впрочем и ее причины и возможные пути решения. В тесном взаимодействии с Администрацией города Вологды и ресурсниками пытаемся ее решить. Итак, пути решения два:

-реконструкция канализационной сети (коллектора) ЗАО «Горстройзаказчик» в рамках строительства многоквартирных домов по улице Молодежной (предусмотрено техническими условиями). В настоящее время ЗАО «Горстройзаказчик» выполнен проект. Протяженность сети около 500 метров. Вопрос строительства застройщиком затянут.

- установка дополнительного оборудования по очистке воздуха на коллекторе диаметром 1000 мм по улицам Молодежная – Сергея Преминина – установки очистки дурнопахнущих выбросов. Данное мероприятие будет включено в план инвестиционных мероприятий производственной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2020 год. Вопрос стоит на особом контроле, рассматриваются и иные варианты устранения проблемы, - написал Максим Зуев на своей странице в Фейсбуке.

Однако из ответа гендиректора «Вологдагорводоканал» Александра Присяжного, который он дал Максиму Зуеву, следует, что конкретного решения проблемы, как и его сроков, пока нет: вопрос только прорабатывается, а в план инвестиционных мероприятий «Вологдагорводоканала» мероприятия по очистке будут включены, когда будет утвержден долгосрочный тариф:

Интересно, что депутат Максим Зуев утверждает, что о проблеме он знает как житель, а не как депутат. По его словам, вологжане к нему с этой проблемой не обращались:

- Ни одно из Ваших обращений не остается без внимания, а тем более без ответа! В данном случае, могу однозначно утверждать, что ни одного письменного обращения по данному вопросу ни на личном приеме, ни почтой мной получено не было. О проблеме я знаю как житель, кроме того, на нее обращали внимание депутатов и городских властей активисты микрорайона в одном из вологодских интернет-пабликов в прошлом году. Всем добра!

Отметим, что проблема с канализацией в этом района жалуются уже не один десяток лет. В 1992 год у там, где сейчас находится улица Молодежная, проложили канализационную трубу — коллектор. Тогда труба пролегала практчиески за городом, но по мере застройки микрорайона стала проблемой для жителей. Технический директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Николай Усачев в ноябре 2016 года сказал телеканалу ТВ7, что на решение проблемы нужно 5 млн рублей. Эти деньги до сих пор не выделены.