СЕВЕРГАЗБАНК получил награду за «Доступную ипотеку»

Вчера успехи Банка в области ипотеки были отмечены наградой авторитетного отраслевого журнала «Банковское дело» на XIV Международной премии в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина. СЕВЕРГАЗБАНК был удостоен приза «Хрустальная звезда» в номинации «Доступная ипотека».

Благодаря конкурентным продуктовым условиям и усилиям банка по повышению качества обслуживания портфель ипотечных кредитов в прошлом году вырос в три раза. Это позволило Банку войти в топ-30 участников российского ипотечного рынка, по данным портала Русипотека.

В настоящее время ипотечные кредиты СЕВЕРГАЗБАНКа доступны по ставке от 9,05% годовых как на жилье в новостройках и на вторичном рынке, так и на рефинансирование ипотеки сторонних банков. Условия по ставке едины для всех заемщиков и не зависят от первоначального взноса, суммы или срока кредита, истории отношений с банком. Программы не подразумевают какой-либо комиссии.

О Премии

Международная премия в области экономики и финансов им. П.А. Столыпина была учреждена в 2004 году журналом «Банковское дело» и медиахолдингом «Агентство Информбанк» при поддержке Комиссии по банкам и банковской деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциации региональных банков России, Ассоциации российских банков. Председатель жюри премии – вице-президент РСПП, председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка Александр Мурычев.

Информация о Банке

Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (ПАО «БАНК СГБ») — универсальный коммерческий банк, предоставляющий широкий спектр услуг. В банке обслуживаются более 20 тысяч предприятий и 500 тысяч частных клиентов. СЕВЕРГАЗБАНК был основан в 1994 году. Филиальная сеть банка состоит из более 40 офисов, работающих в девяти субъектах РФ. Для клиентов банка доступно более 400 банкоматов и терминалов, а также устройства самообслуживания банка-партнера — Газпромбанка. Стратегическими партнерами банка являются АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» и управляющая компания «Лидер».

СЕВЕРГАЗБАНК входит в топ-100 крупнейших кредитных организаций по объему активов, по данным портала banki.ru и центра экономического анализа «Интерфакс». Банк имеет рейтинг кредитоспособности от агентства RAEX («Эксперт РА») на уровне ruBBB+, прогноз «Стабильный». По версии делового журнала Forbes, СЕВЕРГАЗБАНК входит в рейтинг топ-100 самых надежных банков России.