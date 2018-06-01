В Вологде на реставрации гостиницы «Пассаж» и на стройке на месте "Лукоморья" работали нелегальные мигранты

01.06.2018 [Общество]

В Вологде полиция обнаружила на стройке возле реставрируемого здания гостиницы «Пассаж» нелегальных мигрантов. По данным пресс-службы областного УМВД, в ходе рейда правоохранители проверили «строящиеся объекты на улицах Лермонтова и Марии Ульяновой». 

Речь идет о здании бывшей первой поликлиники на Марии Ульяновой, 2, известном также как бывшая гостиница «Пассаж», и строящемся на месте кафе «Лукоморье» здании на улице Лермонтова, 4.

В ходе рейда полицейские установили, что у девяти иностранных граждан, прибывших из стран СНГ и привлеченных для работы на строительстве, имеется целый ряд нарушений миграционного законодательства. Двое из них выполняли реставрационные работы на Марии Ульяновой, семь - строили здание на Лермонтова.

- Все они трудились без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, выявлены два факта нарушения режима пребывания на территории России и три нарушения заявленной цели въезда в страну. Иностранным гражданам придется заплатить штраф, также в качестве наказания может быть применено выдворение за пределы Российской Федерации, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Напомним, проект реставрации здания гостиницы разрабатывало ООО «Абрис», а разрешение на ремонтно-реставрационные работы выдано компании ООО «Наследие». Заказчиком реставрационных работ является ООО «Талиман».

Здание на Марии Ульяновой, 2. Фото Newsvo.

Здание на месте «Лукоморья» строит вологодский предприниматель Эльбрус Карсанов. На паспорте объекта оно обозначено как административное, но, судя по фото, это будет торговый центр. Работы выполняет ООО "СМУ-17".

Здание, которое строит Эльбрус Карсанов. Фото Newsvo.

В отношении предпринимателей, которые привлекли мигрантов к трудовой деятельности, составлены два протокола об административных правонарушениях по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства).

О том, что на реставрации гостиницы «Пассаж» работают люди, плохо говорящие по-русски, активисты градозащитного движения «Настоящая Вологда» писали еще в апреле 2016 года. Вполне возможно, что нелегальные мигранты работали там больше двух лет.
 

 

Тэги: мигранты, нарушения, бизнес, Карсанов
Сюжет: реставрация здания бывшей поликлиники № 1
Фото: Newsvo.ru
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