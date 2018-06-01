Вологжанам предлагают обменять цветочную рассаду на билет в музей

Обменять цветочную рассаду на билет в музей предлагают жителям Вологды. Акция по украшению территории Вологодского кремля пройдет 2 и 3 июня.

В эти дни с 10 до 17 часов посетители Вологодского кремля могут оставить свою рассаду уличных цветов сотрудникам на одной из касс музея. Взамен каждый получит бесплатный билет на посещение колокольни или экспозиций кремля.

- Есть и второй способ помочь музею: у посетителей будет возможность приобрести музейную рассаду на кассах и также получить бесплатный билет за участие в акции. Купленные цветы можно подарить кремлю или же забрать с собой, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Все подаренные посетителями цветы можно будет увидеть на клумбах Вологодского кремля. Справки по телефону: 8 (8172) 72-25-11 или 8 (8172) 72-99-82.